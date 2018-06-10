ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Читательница: хочу квартиру в новостройке, но выбора в Минске нет и цены - нереальные

11.06.2018 18:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске в последние годы сдают по 700 тысяч квадратных метров жилья в год. Выбор проектов жилых комплексов не большой. Даже тем, у кого есть деньги на квартиру, сложно. «Полгода ищу нормальный вариант для строительства двушки, но адекватных предложений вообще нет!» — написала читательница, Ольга.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Ольга утверждает, что рассмотрела все новостройки:

«Мы с мужем живем в однушке-сталинке в центре, но скоро в семье будет пополнение — нам нужна двушка. Требований к двушке много, но все принципиальны: в пешей доступности метро, недалеко — пространство, где можно гулять с ребенком (парк, пешеходные дорожки вдоль реки), современный дом с нормальными потолками (после сталинки низкий потолок невыносим), не больше шести квартир на площадке, площадь квартиры — около 60 квадратных метров, разумная планировка, наличие хотя бы черновой отделки (чтобы соседи ремонты закончили за три года, а не трудились перфоратором еще десять лет) и окна не на улицу с оживленным трафиком — хотя бы окна детской. Ну и цена не больше 75 тысяч долларов.

Каменная Горка не удобна по логистике, и с зелеными зонами там не очень густо. Лебяжий живет без метро — не годится. Лошица вроде будет с метро, но очень не скоро. Копище не рассматривали — тоже до метро далековато.

Маяк Минска, Вог, Парк Челюскинцев, Минск-Мир прекрасно расположены, метро есть или вот-вот появится, с планировками почти везде все в порядке, но квартиры там сдают без черновой отделки. В „Мегаполисе“ у метро „Малиновка“ тоже не нашли подходящую двушку. Площади большие — под 80 квадратных метров. И очень много людей там будет жить.

На Петровщине строится новый комплекс прямо у входа в подземку — но потолки низкие. Такая же ситуация в половине домов на Грушевке. Есть там у метро два проекта, которые мы пристально рассматривали. Но в одном проекте двушки логичной планировки и правильной площади выходят всеми окнами на проспект — а он очень шумный, во втором есть логичной планировки 67-метровые двушки, потолки 2,7, но застройщик до сих пор не определился с тем, какой в итоге строит дом — сколько секций будет, как они будут расположены. Оговорюсь, что этот дом в запасе, мы еще над ним размышляем. Там есть маленький сквер — это хоть что-то.

Размышляли бы над домом на Плеханова, там рядом Слепянский канал, прекрасные дорожки для прогулок, до метро минут пятнадцать пешком. Квартиры с отличными планировками. Но странной кажется цена — за 62-метровую хотят больше 100 тысяч долларов. Ну не может двушка без отделки в Минске стоить 100 тысяч долларов, если это не самый центр города. А там — далеко не центр.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Еще один вариант на рассмотрении — Каскад. Там уже готовые квартиры предлагают по 1250—1300 долларов за квадратный метр. Правда, площади великоваты, двушки около 70−73 квадратных метров, что сказывается на итоговой цене — квартира дороже 90 тысяч долларов, что уже выше запланированного бюджета. Ну и с местами, где погулять с коляской, тоже на мой взгляд не очень.

В общем, полгода ищем. Интересно, что построят на месте депо у площади Победы и какие там будут цены. Но муж уже намекает, что искать надоело и стоит нам присматривать квартиру в центре на вторичном рынке. Сейчас можно купить квартиру от 60 квадратных метров, с приличным ремонтом (заезжай и живи, как любят писать в рекламе) за 110−130 тысяч долларов. А можно и на трешку замахнуться. Правда, чтобы хватило денег, придется продать свою однушку. Но с другой стороны, это можно сделать. Мы ведь планировали жить в своей однушке, пока в новостройке будет идти ремонт, а потом все равно продавать.

Мой вывод — выбор новостроек сейчас — и не выбор вовсе. Цены завышены и неразумны. И даже если есть деньги, купить что-то достойное очень и очень сложно», — резюмирует Ольга.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика