Читательница: хочу квартиру в новостройке, но выбора в Минске нет и цены - нереальные

В Минске в последние годы сдают по 700 тысяч квадратных метров жилья в год. Выбор проектов жилых комплексов не большой. Даже тем, у кого есть деньги на квартиру, сложно. «Полгода ищу нормальный вариант для строительства двушки, но адекватных предложений вообще нет!» — написала читательница, Ольга.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Ольга утверждает, что рассмотрела все новостройки:

«Мы с мужем живем в однушке-сталинке в центре, но скоро в семье будет пополнение — нам нужна двушка. Требований к двушке много, но все принципиальны: в пешей доступности метро, недалеко — пространство, где можно гулять с ребенком (парк, пешеходные дорожки вдоль реки), современный дом с нормальными потолками (после сталинки низкий потолок невыносим), не больше шести квартир на площадке, площадь квартиры — около 60 квадратных метров, разумная планировка, наличие хотя бы черновой отделки (чтобы соседи ремонты закончили за три года, а не трудились перфоратором еще десять лет) и окна не на улицу с оживленным трафиком — хотя бы окна детской. Ну и цена не больше 75 тысяч долларов.

Каменная Горка не удобна по логистике, и с зелеными зонами там не очень густо. Лебяжий живет без метро — не годится. Лошица вроде будет с метро, но очень не скоро. Копище не рассматривали — тоже до метро далековато.

Маяк Минска, Вог, Парк Челюскинцев, Минск-Мир прекрасно расположены, метро есть или вот-вот появится, с планировками почти везде все в порядке, но квартиры там сдают без черновой отделки. В „Мегаполисе“ у метро „Малиновка“ тоже не нашли подходящую двушку. Площади большие — под 80 квадратных метров. И очень много людей там будет жить.

На Петровщине строится новый комплекс прямо у входа в подземку — но потолки низкие. Такая же ситуация в половине домов на Грушевке. Есть там у метро два проекта, которые мы пристально рассматривали. Но в одном проекте двушки логичной планировки и правильной площади выходят всеми окнами на проспект — а он очень шумный, во втором есть логичной планировки 67-метровые двушки, потолки 2,7, но застройщик до сих пор не определился с тем, какой в итоге строит дом — сколько секций будет, как они будут расположены. Оговорюсь, что этот дом в запасе, мы еще над ним размышляем. Там есть маленький сквер — это хоть что-то.

Размышляли бы над домом на Плеханова, там рядом Слепянский канал, прекрасные дорожки для прогулок, до метро минут пятнадцать пешком. Квартиры с отличными планировками. Но странной кажется цена — за 62-метровую хотят больше 100 тысяч долларов. Ну не может двушка без отделки в Минске стоить 100 тысяч долларов, если это не самый центр города. А там — далеко не центр.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Еще один вариант на рассмотрении — Каскад. Там уже готовые квартиры предлагают по 1250—1300 долларов за квадратный метр. Правда, площади великоваты, двушки около 70−73 квадратных метров, что сказывается на итоговой цене — квартира дороже 90 тысяч долларов, что уже выше запланированного бюджета. Ну и с местами, где погулять с коляской, тоже на мой взгляд не очень.

В общем, полгода ищем. Интересно, что построят на месте депо у площади Победы и какие там будут цены. Но муж уже намекает, что искать надоело и стоит нам присматривать квартиру в центре на вторичном рынке. Сейчас можно купить квартиру от 60 квадратных метров, с приличным ремонтом (заезжай и живи, как любят писать в рекламе) за 110−130 тысяч долларов. А можно и на трешку замахнуться. Правда, чтобы хватило денег, придется продать свою однушку. Но с другой стороны, это можно сделать. Мы ведь планировали жить в своей однушке, пока в новостройке будет идти ремонт, а потом все равно продавать.

Мой вывод — выбор новостроек сейчас — и не выбор вовсе. Цены завышены и неразумны. И даже если есть деньги, купить что-то достойное очень и очень сложно», — резюмирует Ольга.