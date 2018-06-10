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"Зять платил. Наверное, дорого". Сколько денег белорусы планируют потратить на отдых
«Поедем на Силицию вдвоем с внучкой поедем на 10 дней. Зять оплачивал, наверное, очень дорого», — рассказала минчанка. Журналисты FINANCE.TUT.BY расспросили белорусов, какие суммы денег они готовы потратить на отдых.
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Журналисты FINANCE.TUT.BY расспросили белорусов, какие суммы денег они готовы потратить на отдых.
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