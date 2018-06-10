Белорусское НАДА дисквалифицировало двух спортсменов на 4 года

Белорусское национальное антидопинговое агентство (НАДА) дисквалифицировало сроком на 4 года Анастасию Мазурину (легкая атлетика, метание) и Артема Липского (гребля академическая).

Соответствующее решение вынесено дисциплинарной антидопинговой комиссией, сообщается на сайте НАДА.

В допинг-пробе А.Мазуриной были обнаружены запрещенные в спорте субстанции (метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метенолона, метандиенона, тренболона, тамоксифена и анастрозол). У спортсменки аннулированы результаты, достигнутые ею с 30 ноября 2017 года.

Метаболит дегидрохлорметилтестостерона обнаружен в допинг-пробе А.Липского. По решению комиссии аннулированы результаты, достигнутые спортсменом с 20 декабря 2017 года.

Как сообщалось, в мае этого года указом президента Беларуси ужесточена ответственность спортсменов за допинг. Теперь в случае дисквалификации спортсмена за допинг ему будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Также таких спортсменов обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.