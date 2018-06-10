Беларусь рассчитывает на участие Индии в создании торгово-логистического кластера в Орше

Беларусь заинтересована в участии индийских компаний в создании торгово-логистического и промышленного кластера "Бремино-Орша", заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече со спикером Лок Сабхи (нижняя палата) парламента Индии Сумитрой Махаджан в Минске в понедельник.

"Нашим странам можно было бы создать мощный торгово-логистический и промышленный кластер с участием белорусской компании "Бремино Групп", - сказал М.Мясникович.

"Это может быть уникальный проект", - отметил спикер верхней палаты.

Он обратил внимание, что индийский бизнес, участвуя в этом проекте, получит определенные льготы и преференции, а также доступ не только на рынок Беларуси, но и ЕАЭС.

"В настоящее время в высокой степени готовности проект указа президента о создании особых условий функционирования этого кластера", - уточнил М.Мясникович.

Он также напомнил, что Индия приняла решение предоставить Беларуси кредит в размере $100 млн. "Сейчас отрабатываются условия этого кредита. Его средства, по мнению белорусской стороны, могут быть целиком направлены на поддержку проектов, которые можно будет реализовать в Оршанском районе", - добавил спикер.

М.Мясникович отметил, что Беларусь и Индия уже имеют "несомненные успехи" в инвестиционном сотрудничестве. Так, реализуются проекты по созданию трех фармацевтических производств, один из заводов уже построен. "И есть еще целый ряд проектов, которые будут выгодны и индийскому, и белорусскому бизнесу, и государствам в целом", - добавил он.

Председатель Совета Республики также констатировал хорошую динамику белорусского экспорта в Индию в 2017 году и I квартале 2018 года, обратив внимание, что его прирост идет преимущественно за счет новых направлений.

Говоря об отношениях Беларуси и Индии, М.Мясникович заметил, что они являются "ярким примером, когда размеры и масштабы государства, экономики не являются препятствием для того, чтобы выстраивать взаимоуважительное сотрудничество по всем направлениям".

"У нас есть все основания говорить о том, что есть политическая воля (для сотрудничества - ИФ) и стратегическая линия. И парламенты сделают все для того, чтобы эти отношения развивались комфортно и взаимовыгодно", - добавил он.

ОС