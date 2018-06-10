Беларусь отправила в Украину гуманитарную помощь на $80 тыс.

Колонна автомобилей с гуманитарной помощью от Беларуси для Украины движется к украинской границе.

Груз сопровождают спасатели и сотрудники милиции, на границе будут оказывать содействие представители погранслужбы и МИД, информирует в Twitter МЧС Беларуси.

Как сообщалось, в мае 2018 года правительство Беларуси приняло решение оказать гуманитарную помощь Украине на Br160,5тыс. (около $80 тыс.).

В перечень материальных ценностей для оказания гумпомощи Украине вошли: консервы мясные, масло рапсовое, сахар белый, дрожжи хлебопекарные, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

МЧС при содействии МИДа поручено обеспечить сопровождение и доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину, а также организовать передачу материальных ценностей для распределения среди пострадавшего населения.

Аналогичная гуманитарная помощь была оказана Беларусью Украине и в прошлом году. Тогда общая сумма гумпомощи составила около $63 тыс.