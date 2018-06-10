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Беременных белорусок накормят хлебом с витаминами
Уникальные витаминные и минеральные комплексы "Славяна" и "Лада" для производства хлебобулочной и экструзионной продукции для беременных и кормящих женщин разработали в БГУ, сообщили порталу
"Особенность новых комплексов заключается в адресном обеспечении пищевых продуктов жизненно важными компонентами, необходимыми для беременных и кормящих женщин", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, витаминный комплекс "Славяна" содержит витамины группы В (В1, В2, В9, В12), витамина РР и инулина, что обеспечивает правильное развитие центральной нервной системы плода и нормальный энергетический и метаболический обмены, полноценное деление клеток и передачу генетической информации от матери будущему ребёнку и др.
"Минеральный комплекс "Лада" содержит кальций и инулин. Первый укрепляет кости женщины, нагрузка на которые возрастает в течение всей беременности. Кроме того, элемент оказывает положительное воздействие на состояние нервной системы, регулирует нервно-мышечную передачу, тем самым предупреждает гипертонус мышц матки и судороги мышц нижних конечностей. Содержащийся в комплексе инулин повышает усвоение кальция и минерализацию костей", – рассказали в БГУ.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время проведены биологические исследования специализированных хлебобулочных изделий для питания беременных и кормящих женщин, а также разработаны рецептуры хлебцов "Мамин выбор" с инулином, "Мамин выбор", обогащенных кальцием, и бессолевых хлебцов "Мамин выбор". Предполагается, что производство витаминизированной хлебобулочной продукции начнется в конце текущего года.
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Уникальные витаминные и минеральные комплексы "Славяна" и "Лада" для производства хлебобулочной и экструзионной продукции для беременных и кормящих женщин...
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