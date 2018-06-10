﻿ Беременных белорусок накормят хлебом с витаминами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беременных белорусок накормят хлебом с витаминами

11.06.2018 16:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Уникальные витаминные и минеральные комплексы "Славяна" и "Лада" для производства хлебобулочной и экструзионной продукции для беременных и кормящих женщин разработали в БГУ, сообщили порталу www.interfax.by в пресс-службе БГУ. Проект выполнен сотрудниками Научно-производственного центра пищевых технологий УП "Унитехпром БГУ" и Белтехнохлеб.

Беременных белорусок накормят хлебом с витаминами

"Особенность новых комплексов заключается в адресном обеспечении пищевых продуктов жизненно важными компонентами, необходимыми для беременных и кормящих женщин", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, витаминный комплекс "Славяна" содержит витамины группы В (В1, В2, В9, В12), витамина РР и инулина, что обеспечивает правильное развитие центральной нервной системы плода и нормальный энергетический и метаболический обмены, полноценное деление клеток и передачу генетической информации от матери будущему ребёнку и др.

"Минеральный комплекс "Лада" содержит кальций и инулин. Первый укрепляет кости женщины, нагрузка на которые возрастает в течение всей беременности. Кроме того, элемент оказывает положительное воздействие на состояние нервной системы, регулирует нервно-мышечную передачу, тем самым предупреждает гипертонус мышц матки и судороги мышц нижних конечностей. Содержащийся в комплексе инулин повышает усвоение кальция и минерализацию костей", – рассказали в БГУ.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время проведены биологические исследования специализированных хлебобулочных изделий для питания беременных и кормящих женщин, а также разработаны рецептуры хлебцов "Мамин выбор" с инулином, "Мамин выбор", обогащенных кальцием, и бессолевых хлебцов "Мамин выбор". Предполагается, что производство витаминизированной хлебобулочной продукции начнется в конце текущего года.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальные витаминные и минеральные комплексы "Славяна" и "Лада" для производства хлебобулочной и экструзионной продукции для беременных и кормящих женщин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко - Си Цзиньпину: ШОС круче G7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика