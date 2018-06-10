Беременных белорусок накормят хлебом с витаминами

Уникальные витаминные и минеральные комплексы "Славяна" и "Лада" для производства хлебобулочной и экструзионной продукции для беременных и кормящих женщин разработали в БГУ, сообщили порталу www.interfax.by в пресс-службе БГУ. Проект выполнен сотрудниками Научно-производственного центра пищевых технологий УП "Унитехпром БГУ" и Белтехнохлеб.





"Особенность новых комплексов заключается в адресном обеспечении пищевых продуктов жизненно важными компонентами, необходимыми для беременных и кормящих женщин", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, витаминный комплекс "Славяна" содержит витамины группы В (В1, В2, В9, В12), витамина РР и инулина, что обеспечивает правильное развитие центральной нервной системы плода и нормальный энергетический и метаболический обмены, полноценное деление клеток и передачу генетической информации от матери будущему ребёнку и др.

"Минеральный комплекс "Лада" содержит кальций и инулин. Первый укрепляет кости женщины, нагрузка на которые возрастает в течение всей беременности. Кроме того, элемент оказывает положительное воздействие на состояние нервной системы, регулирует нервно-мышечную передачу, тем самым предупреждает гипертонус мышц матки и судороги мышц нижних конечностей. Содержащийся в комплексе инулин повышает усвоение кальция и минерализацию костей", – рассказали в БГУ.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время проведены биологические исследования специализированных хлебобулочных изделий для питания беременных и кормящих женщин, а также разработаны рецептуры хлебцов "Мамин выбор" с инулином, "Мамин выбор", обогащенных кальцием, и бессолевых хлебцов "Мамин выбор". Предполагается, что производство витаминизированной хлебобулочной продукции начнется в конце текущего года.