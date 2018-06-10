|
Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси
На 11 июня до 21 часа метеорологи объявили оранжевый уровень опасности по западной части республики из-за сильного ветра и гроз.
Неблагоприятные явления погоды сохранятся в первой половине ночи 12 июня. Всю оставшуюся неделю жителей Беларуси ожидает тёплая погода с переменной облачностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 11 июня до 21 часа метеорологи объявили оранжевый уровень опасности по западной части республики из-за сильного ветра и гроз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)