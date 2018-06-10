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​Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси

11.06.2018 18:16 — Разное | ОНТ  
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На 11 июня до 21 часа метеорологи объявили оранжевый уровень опасности по западной части республики из-за сильного ветра и гроз.

Неблагоприятные явления погоды сохранятся в первой половине ночи 12 июня. Всю оставшуюся неделю жителей Беларуси ожидает тёплая погода с переменной облачностью.

 
 
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На 11 июня до 21 часа метеорологи объявили оранжевый уровень опасности по западной части республики из-за сильного ветра и гроз.
 
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