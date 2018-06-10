То ли человек, то ли животное. В Дзержинске приглашают на неоднозначную выставку «Долина сказок»

Новости Беларуси. Дзержинский районный историко-краеведческий музей приглашает в «Долину сказок», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Временную экспозицию составляют трехметровые куклы, с которыми играть захочет далеко не каждый ребенок. Симбиозы животных и человека выглядят жутко, но точно не оставят равнодушным. Выставка продлится до конца июня.