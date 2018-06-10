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В заложниках – дети от 1 до 12 лет. В американском Орландо мужчина удерживает в квартире четверых детей
Новости США. Масштабная спецоперация развернулась в американском городе Орландо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь в одной из квартир мужчина удерживает в заложниках четверых детей. Им от года до 12 лет.
Некоторое время назад полицейские прибыли сюда по вызову о домашнем насилии. Когда они оказались на пороге квартиры, злоумышленник открыл огонь и тяжело ранил одного из патрульных.
Сейчас район оцеплен. Прибыл спецназ. Правоохранители пытаются вести переговоры с агрессивно настроенным мужчиной.
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В заложниках – дети от 1 до 12 лет. В американском Орландо мужчина удерживает в квартире четверых детей
Новости США. Масштабная спецоперация развернулась в американском городе Орландо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь в одной из квартир мужчина...
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