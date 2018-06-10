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Грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 июня
Новости Беларуси. На вечер 11 июня по западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации Белгидромета, с 14:30 до 21 часа в западной части страны прогнозируются грозы. При них ветер усилится до шквалистого с порывами до 15-20 метров в секунду, град и сильные ливни.
Эти неблагоприятные явления сохранятся и двенадцатого июня в первую половину ночи.
В белорусской столице с 20 до 23 часов прогнозируется гроза.
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Новости Беларуси. На вечер 11 июня по западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По информации Белгидромета, с 14:30 до 21 часа в западной части страны...
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