Грозы и сильный ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 июня

Новости Беларуси. На вечер 11 июня по западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Белгидромета, с 14:30 до 21 часа в западной части страны прогнозируются грозы. При них ветер усилится до шквалистого с порывами до 15-20 метров в секунду, град и сильные ливни.

Эти неблагоприятные явления сохранятся и двенадцатого июня в первую половину ночи.

В белорусской столице с 20 до 23 часов прогнозируется гроза.