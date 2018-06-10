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Сотрудники МЧС 24 раза тушили пожар. В Минской области запрещено посещать лесные массивы

11.06.2018 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.В Молодечненском районе ликвидировали лесной пожар. В борьбе с огненной стихией были задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС 24 раза тушили пожар. В Минской области запрещено посещать лесные массивы

Всего за 9-10 июня сотрудникам МЧС и лесхозов пришлось тушить леса 24 раза. В 14 районах Минской области действует запрет на посещение зеленых массивов. Обычная прогулка или отдых сейчас могут быть опасны для жизни.

Сотрудники МЧС 24 раза тушили пожар. В Минской области запрещено посещать лесные массивы

Кстати, за нарушение временного правила грозит штраф в размере от 25 до 50 базовых величин. Если вы стали случайным свидетелем опасного пожара, позвоните по номеру 112.

 
 
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Новости Беларуси.В Молодечненском районе ликвидировали лесной пожар. В борьбе с огненной стихией были задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники, сообщили в...
 
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