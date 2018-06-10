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Александр Лукашенко – президенту Армении: «Белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития»
Новости Беларуси. Беларусь и Армения отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С четвертьвековым юбилеем своего армянского коллегу поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко – президенту Армении: «Белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития»
Новости Беларуси. Беларусь и Армения отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
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