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«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя»: Скардино продолжает тренироваться

11.06.2018 17:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино решила не прекращать тренировки сразу.  

На днях биатлонистка опубликовала в Instagram фото, как она едет на велосипеде.  

«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя, нужно немного тренироваться! Слова тренера – закон! 5 часов 50 минут», – поделилась спортсменка.  

«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки  

«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя»: Скардино продолжает тренироваться
Фото: instagram.com/skardinon  

Фанаты радостно отреагировали на публикацию, но ещё раз пожалели, что Надежда завершила карьеру биатлонистки.  

«А где это?»,  

«Чего-то маловато»,  

«Надя, справа от тебя в снегу сердечко!»,  

«Жаль, что ты закончила карьеру».  

Скардино не ответила, где именно она находится, но сказала, что на высоте 2 450 метров над уровнем моря.  

В начале лета 2018 года Надежда Скардино сообщила, что приняла решение закончить карьеру биатлонистки.  

«Много думала о том, продолжать или нет» (здесь подробности).  

 
 
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино решила не прекращать тренировки сразу.   На днях биатлонистка опубликовала в Instagram фото, как она едет на...
 
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