«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя»: Скардино продолжает тренироваться

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино решила не прекращать тренировки сразу.

На днях биатлонистка опубликовала в Instagram фото, как она едет на велосипеде.

«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя, нужно немного тренироваться! Слова тренера – закон! 5 часов 50 минут», – поделилась спортсменка.

«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки



Фото: instagram.com/skardinon

Фанаты радостно отреагировали на публикацию, но ещё раз пожалели, что Надежда завершила карьеру биатлонистки.

«А где это?»,

«Чего-то маловато»,

«Надя, справа от тебя в снегу сердечко!»,

«Жаль, что ты закончила карьеру».

Скардино не ответила, где именно она находится, но сказала, что на высоте 2 450 метров над уровнем моря.

В начале лета 2018 года Надежда Скардино сообщила, что приняла решение закончить карьеру биатлонистки.