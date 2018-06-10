﻿ В Свислочь три раза за год скинули скамейки и бетонные урны. Что за это грозит. 21.by
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В Свислочь три раза за год скинули скамейки и бетонные урны. Что за это грозит

11.06.2018 17:46 — Разное | KYKY  
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Работникам «Минскзеленстроя» всего за год пришлось три раза доставать сккамейки и даже бетонные урны из Свислочи. В основном это происходит в центре города – в парке 40-летия Октября около гостиницы «Пекин», пишет «Минск-Новости». Зачем и кому нужно ронять лавочки в воду неизвестно. 

«Их отсутствие замечают убирающие территорию рабочие зеленого строительства, рядом — канал. Работники надевают высокие резиновые сапоги и прощупывают дно прибрежной акватории. Находят, вытаскивают. Лично присутствовала, когда из воды извлекли четыре урны на участке канала между улицами Ванеева и Плеханова. При этом разыскать нарушителей и привлечь их к ответственности, мягко говоря, непросто», — рассказала заместитель директора «Зеленстроя» Ленинского района Светлана Шуляковская. Иногда вандалы разрисовывают краской скамейки или навесы, вырывают цветы. 

При ущербе до сорока базовых величин за такие действия могут привлечь к административной ответственности по статье 10.9 административного кодекса «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере». Наказание тут будет только материальное – штраф до 50 базовых величин. А вот при более тяжелом ущербе начинается уголовка: по статье 218 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества» возможно наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Если же эти действия были совершены группой лиц или общественно опасным способом, то можно лишиться свободы на срок от трех до двенадцати лет.

По статье 339 УК «Хулиганство» нарушители могут лишиться свободы на срок до трех лет. А за повторные деяния, либо совершенные группой лиц, либо связанные с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, можно оказаться за решеткой на шесть лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Работникам «Минскзеленстроя» всего за год пришлось три раза доставать сккамейки и даже бетонные урны из Свислочи. В основном это происходит в центре города – в...
 
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