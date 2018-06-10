В 20:00 в Минске начнется гроза. Объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет предупреждает: сегодня, 11 июня, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. В Минск гроза, ветер и вот это вот все придут в 20:00 и, по словам метеорологов, не покинут город до 23:00.

В западной половине страны грозы, сильные ливни, ветра и даже град ожидаются с 21:00. Говорят, там дождь закончится только после полуночи.