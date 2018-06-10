На Беларусь идет гроза: объявлен оранжевый уровень опасности

12 июня погоду Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши, лишь днем по западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны кратковременные дожди. Местами грозы.





Ветер ночью неустойчивый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С; по юго-востоку ночью +17..+18°С, днем +26..+28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.





13-14 июня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе; в южных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося по северу Украины.









13 июня преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+26°С.





14 июня преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +28°С по югу страны.