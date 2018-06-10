Поддержала трансгендеров и фоткалась с Мишель Обамой. Как живет американка Лиза из сборной Беларуси

tribuna.com После Олимпиады в Рио Линдсей Хардинг заявила о завершении профессиональной карьеры. В ноябре 2016 года Хардинг приняла окончательное решение закончить выступление за сборную Беларуси, пишет





Выборы в США, политика и гражданская позиция





Еще до начала Олимпийских игр Дональд Трамп и Хиллари Клинтон стали официальными кандидатами от Республиканской и Демократической партии соответственно. Линдсей не комментировала свою позицию по выборам, но достаточно ясно дала понять в своих социальных сетях, что поддерживает кандидатуру от Демократической партии — Хиллари Клинтон.





В марте 2017-го Линдсей прокомментировала заявление Бена Карсона, который сравнил африканских иммигрантов с рабами.





Линдсей Хардинг: «Подождите, Бен Карсон только что назвал рабов иммигрантами? Что за хрень!!!!»





В июле 2017-го Дональд Трамп заявил, что трансгендеры не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание. Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы.





В конечном итоге инициативы Трампа по ограничению прав трансгендеров критически восприняла часть американского общества и ряд политиков. Линдсей Хардинг поддержала кампанию #TransRightsAreHumanRights, которая проводилась в защиту прав транссексуалов.





В конце лета 2017 года Хардинг поделилась видео Human Right Campaign в одной из своих социальных сетей, которое напрямую критиковало высказывания действующего президента США Дональда Трампа.













С 26 августа 2017-го штат Техас переживал тропический шторм. Ураган, получивший название «Харви», привел к наводнениям в нескольких крупных городах. Больше других пострадал Хьюстон. «Харви» признали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса. Линдсей выросла в Хьюстоне, поэтому не смогла находиться в стороне от того, что происходит в её родном городе:





Баскетбол, баскетбол и еще раз баскетбол





В конце 2016 года №10, под которым Хардинг выступала в «Дьюке», был выведен из обращения. Вместе с Линдсей на церемонии присутствовали Алана Бирд (играет в «ЛА Спаркс») и Элизабет Уильямс (играет в «Атланте Дрим»).





GIANTS OF AFRICA — это организация, которая занимается популяризацией баскетбола в Африке. Этим летом Линдсей Хардинг будет работать в организации GOF тренером.













После завершения карьеры игрока Хардинг всё-таки осталась в баскетболе. Она приняла участие в Basketball Operations Associate Program. Эта программа, которая позволяет экс-баскетболистам плавно перейти из категории «игрок» на должности в НБА или женскую НБА, либо в какую-то другую баскетбольную структуру в США.





В предыдущей похожей программе игроки работали преимущественно дома. В апреле 2018 года Хардинг работала с командами из Лиги развития НБА.





Хардинг рассказывала, что ей тяжело далось решение о завершении профессиональной карьеры. А тем более работать в баскетболе не в качестве игрока.





Хардинг поддержала переезд команды женской НБА «Сан-Антонио Старс» в Лас-Вегас в 2017 году. Линдсей выступала в лиге с 2007 года за «Миннесоту Линкс», «Вашингтон Мистикс», «Атланту Дрим», «Лос-Анджелес Спаркс», «Нью-Йорк Либерти», «Финикс Меркьюри».





А буквально месяц назад Линсдей Хардинг присутствовала на National Signing Day вместе с Мишель Обамой и рядом других американских знаменитостей.

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National Signing Day — это время, когда спортсмены (выпускники школ) подписывают National Letter of Intent (дословно «Письмо о намерениях») для колледжей или университетов, которые являются членами Национальной атлетической ассоциации США. Грубо говоря, так школьники делают маленький шаг в профессиональную спортивную карьеру.

В конце апреля официальный сайт Дьюка, за который выступала баскетболистка в студенчестве, анонсировал, что Линдсей Хардинг войдет в Зал Славы университета. Церемония состоится в сентябре 2018 года.