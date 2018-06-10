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Поддержала трансгендеров и фоткалась с Мишель Обамой. Как живет американка Лиза из сборной Беларуси

11.06.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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Линдсей Хардинг стала свежим глотком воздуха в жизни белорусской национальной сборной. Американская баскетболистка стала первым натурализованным игроком в нашей «националке». Она не только отлично вписалась в коллектив Буяльского, но и полюбилась многими болельщиками.

Поддержала трансгендеров и фоткалась с Мишель Обамой. Как живет американка Лиза из сборной Беларуси
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После Олимпиады в Рио Линдсей Хардинг заявила о завершении профессиональной карьеры. В ноябре 2016 года Хардинг приняла окончательное решение закончить выступление за сборную Беларуси, пишет tribuna.com

Выборы в США, политика и гражданская позиция

Еще до начала Олимпийских игр Дональд Трамп и Хиллари Клинтон стали официальными кандидатами от Республиканской и Демократической партии соответственно. Линдсей не комментировала свою позицию по выборам, но достаточно ясно дала понять в своих социальных сетях, что поддерживает кандидатуру от Демократической партии — Хиллари Клинтон.

В марте 2017-го Линдсей прокомментировала заявление Бена Карсона, который сравнил африканских иммигрантов с рабами.

Линдсей Хардинг: «Подождите, Бен Карсон только что назвал рабов иммигрантами? Что за хрень!!!!»

В июле 2017-го Дональд Трамп заявил, что трансгендеры не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание. Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы. 

В конечном итоге инициативы Трампа по ограничению прав трансгендеров критически восприняла часть американского общества и ряд политиков. Линдсей Хардинг поддержала кампанию #TransRightsAreHumanRights, которая проводилась в защиту прав транссексуалов.

В конце лета 2017 года Хардинг поделилась видео Human Right Campaign в одной из своих социальных сетей, которое напрямую критиковало высказывания действующего президента США Дональда Трампа.



С 26 августа 2017-го штат Техас переживал тропический шторм. Ураган, получивший название «Харви», привел к наводнениям в нескольких крупных городах. Больше других пострадал Хьюстон. «Харви» признали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса. Линдсей выросла в Хьюстоне, поэтому не смогла находиться в стороне от того, что происходит в её родном городе:

Баскетбол, баскетбол и еще раз баскетбол

В конце 2016 года №10, под которым Хардинг выступала в «Дьюке», был выведен из обращения. Вместе с Линдсей на церемонии присутствовали Алана Бирд (играет в «ЛА Спаркс») и Элизабет Уильямс (играет в «Атланте Дрим»).

GIANTS OF AFRICA — это организация, которая занимается популяризацией баскетбола в Африке. Этим летом Линдсей Хардинг будет работать в организации GOF тренером.



После завершения карьеры игрока Хардинг всё-таки осталась в баскетболе. Она приняла участие в Basketball Operations Associate Program. Эта программа, которая позволяет экс-баскетболистам плавно перейти из категории «игрок» на должности в НБА или женскую НБА, либо в какую-то другую баскетбольную структуру в США.

В предыдущей похожей программе игроки работали преимущественно дома. В апреле 2018 года Хардинг работала с командами из Лиги развития НБА.

Хардинг рассказывала, что ей тяжело далось решение о завершении профессиональной карьеры. А тем более работать в баскетболе не в качестве игрока.

Хардинг поддержала переезд команды женской НБА «Сан-Антонио Старс» в Лас-Вегас в 2017 году. Линдсей выступала в лиге с 2007 года за «Миннесоту Линкс», «Вашингтон Мистикс», «Атланту Дрим», «Лос-Анджелес Спаркс», «Нью-Йорк Либерти», «Финикс Меркьюри».

А буквально месяц назад Линсдей Хардинг присутствовала на National Signing Day вместе с Мишель Обамой и рядом других американских знаменитостей. 
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National Signing Day — это время, когда спортсмены (выпускники школ) подписывают National Letter of Intent (дословно «Письмо о намерениях») для колледжей или университетов, которые являются членами Национальной атлетической ассоциации США. Грубо говоря, так школьники делают маленький шаг в профессиональную спортивную карьеру.
  
В конце апреля официальный сайт Дьюка, за который выступала баскетболистка в студенчестве, анонсировал, что Линдсей Хардинг войдет в Зал Славы университета. Церемония состоится в сентябре 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 24
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Линдсей Хардинг стала свежим глотком воздуха в жизни белорусской национальной сборной. Американская баскетболистка стала первым натурализованным игроком в...
 
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