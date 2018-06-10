"Полоцктранснефть Дружба" отсудило-таки у LatRosTrans почти 67 млн евро

БелТА на белорусском предприятии. Эту информацию подтвердилина белорусском предприятии.





Суд постановил взыскать 66 млн 861 тыс. 649 евро. Эта сумма включает стоимость технологической нефти (66 млн 744 тыс. евро), а также госпошлину в 66 тыс. евро и судебные расходы, отметили в ОАО "Полоцктранснефть Дружба".





Судебный спор возник в 2010 году, когда LatRosTrans решило слить нефть из нефтепровода, несмотря на имеющиеся документы о принадлежности данной нефти ОАО "Полоцктранснефть Дружба".





После этого белорусское предприятие обратилось в суд. Предметом спора являлась технологическая нефть, которая находилась в участках магистральных нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй, проходящих по территории Латвии и принадлежащих в настоящее время LatRosTrans.









Судебное дело дошло до Верховного суда Латвии, который в декабре 2016 года принял решение о направлении дела в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.