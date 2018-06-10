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"Полоцктранснефть Дружба" отсудило-таки у LatRosTrans почти 67 млн евро

11.06.2018 17:16 — Разное | Партизан  
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Латгальский окружной суд постановил взыскать 66,8 млн евро с российско-латвийской компании LatRosTrans (ООО "ЛатРосТранс") в пользу ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по спору о технологической нефти.

Эту информацию подтвердили БелТА на белорусском предприятии.

Суд постановил взыскать 66 млн 861 тыс. 649 евро. Эта сумма включает стоимость технологической нефти (66 млн 744 тыс. евро), а также госпошлину в 66 тыс. евро и судебные расходы, отметили в ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

Судебный спор возник в 2010 году, когда LatRosTrans решило слить нефть из нефтепровода, несмотря на имеющиеся документы о принадлежности данной нефти ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

После этого белорусское предприятие обратилось в суд. Предметом спора являлась технологическая нефть, которая находилась в участках магистральных нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй, проходящих по территории Латвии и принадлежащих в настоящее время LatRosTrans.


Судебное дело дошло до Верховного суда Латвии, который в декабре 2016 года принял решение о направлении дела в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

 
 
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Латгальский окружной суд постановил взыскать 66,8 млн евро с российско-латвийской компании LatRosTrans (ООО "ЛатРосТранс") в пользу ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по спору...
 
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