По предварительной записи в июле 2018 года в Кобринском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом А.В. планируется проведение личного приема представителей юридических лиц и граждан





К сведению жителей Кобринского района!

По предварительной записи в июле т.г. в Кобринском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом Анатолием Васильевичем планируется проведение личного приема представителей юридических лиц и граждан.

Предварительная запись будет осуществляться 15 июля 2018 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (8 0162) 21 51 47 (Брестский облисполком)

Дополнительную справочную информацию можно получить в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского облисполкома по телефону (8 0162) 21 55 17.