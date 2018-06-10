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Белстат: в Беларуси в мае зафиксирована дефляция
11.06.2018 18:05 — Разное | Ежедневник
Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 99,7%, с декабрем 2017 г. – 102,5%.
В мае продовольственные товары подешевели на 0,6 % по сравнению с апрелем 2018 года и выросли на 1,7% по сравнению с декабрем. Цены на непродовольственные товары в мае снизились незначительно — на 0,03 %. Цены и тарифы на платные услуги выросли в мае на 0,1%, тогда как с начала года их стоимость выросла на 4,8%.
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Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
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