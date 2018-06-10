​Чемоданы с гигантскими фотографиями их хозяев стали новым трендом среди путешественников

Новый тренд у путешественников: чемоданы с огромными фотографиями себя, чтобы никогда не запутаться в багажной карусели.

Любители путешествий начали украшать свои чемоданы огромными фотографиями собственных лиц. С одной стороны, это выглядит забавным, поскольку прохожие не могут понять, в чём дело, не двоится ли у них в глазах. С другой стороны, это очень помогает быстро найти свой багаж в аэропорту.

Сейчас такие принты становятся всё более популярными. А чтобы выделиться среди других ещё больше, некоторые украшают свои чемоданы фотографией с просто сумасшедшим выражением лица.