Самолёт загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне

В аэропорту Франкфурта-на-Майне сегодня горел самолет. От едкого дыма пострадали шесть человек.

Сначала загорелся аэродромный тягач. К нему был пристыкован пассажирский лайнер, на который и перекинулось пламя. К счастью, людей на борту не было.

Из-за серьёзных повреждений лайнер сняли с полёта, а пассажирам предоставили другой. О причинах возгорания не сообщается.