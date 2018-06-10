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Самолёт загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне
В аэропорту Франкфурта-на-Майне сегодня горел самолет. От едкого дыма пострадали шесть человек.
Сначала загорелся аэродромный тягач. К нему был пристыкован пассажирский лайнер, на который и перекинулось пламя. К счастью, людей на борту не было.
Из-за серьёзных повреждений лайнер сняли с полёта, а пассажирам предоставили другой. О причинах возгорания не сообщается.
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В аэропорту Франкфурта-на-Майне сегодня горел самолет. От едкого дыма пострадали шесть человек.
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