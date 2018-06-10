Илон Маск: после обновления ПО в Tesla появятся элементы полного автопилота

В августе автомобили Tesla начнут получать новую версию ПО, и она будет содержать первые элементы «полного автопилота», сообщает Electrek со ссылкой на слова основателя и CEO компании Илона Маска.

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2018

Предыдущая версия ПО для Tesla увидела свет в 2016 году и стала наиболее важным обновлением за историю этой марки электромобилей. С ней пользователи получили обновлённый интерфейс, новые функции и несколько важных улучшений автопилота.

Спустя два года «версия 9» обещает стать не менее существенным обновлением. Самым ожидаемым его элементом, очевидно, станут первые возможности полностью автономного вождения.

Пока владельцам Tesla доступен вариант расширенного автопилота (для авто с поддержкой Autopilot 2.0), за который нужно доплатить $5 тысяч. За ещё $3 тысячи можно купить «возможности полностью автономного вождения». При этом Tesla отмечает, что возможность использовать эти функции зависит от ПО автомобиля и законодательства в конкретном регионе.