Олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Арямнов планирует вернуться в сборную Беларуси

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке памяти Сергея Лагуна и планирует вернуться в национальную команду, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Обладатель золотой медали главных стартов четырехлетия в Пекине в весовой категории до 105 кг уже неоднократно заявлял, что приступил к активным тренировкам. В Новополоцке он вышел на помост в категории свыше 105 кг и одержал в ней победу с результатом 382 кг (171 кг в рывке + 211 кг в толчке).

По мнению тренеров, Арямнов набирает кондиции, спортсмен приглашен на сбор национальной команды в спорткомплексе «Стайки».

Атлет после продолжительного перерыва планирует вернуться к активным выступлениям на помосте и получить возможность выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Андрей Арямнов в 20 лет стал олимпийским чемпионом Пекина-2008, установив впервые в истории тяжелой атлетики сразу 3 мировых рекорда на Играх: в рывке — 200 кг, толчке — 236 кг, и по сумме рывка и толчка — 436 кг.

До сих пор Арямнову принадлежит рекорд мира в рывке в категории до 105 кг.

Победителем турнира в общем зачете (определяется по таблице Синклера) в Новополоцке стал молодой атлет Евгений Тихонцов из Гомельской области (до 105 кг) — 380 кг (170 кг + 210 кг). Второе место занял Вадим Стрельцов — 375 кг (165 кг+210 кг).

В соревнованиях памяти Сергея Лагуна выступили многие ведущие представители этого вида спорта: Вадим Лихорад, Артем Шагов, Петр Асаенок, Дарья Почобут. Основным же стартом для сборной Беларуси по тяжелой атлетике станет чемпионат мира, который с 1 по 10 ноября 2019 года пройдет в Ашхабаде.