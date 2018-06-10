Белорусские теннисистки улучшили позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг, в котором не затерялись и представительницы Беларуси.

Арина Соболенко поднялась на две строчки и теперь занимает 46-ю. У Александры Саснович – плюс четыре позиции, она теперь 51-я. Вера Лапко – на 84-м месте, Виктория Азаренко – на 86-м.

В активе лидирующей Симоны Халеп – почти 8000 очков. Преследуют румынскую теннисистку Каролин Возняцки из Дании и испанка Гарбин Мугуруса.