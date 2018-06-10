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Дефляция зафиксирована в мае в Беларуси
Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 года составил 99,7% по сравнению с апрелем 2018 года, что свидетельствует о дефляции, сообщает Национальный статистический комитет.
Цены на продовольственные товары снизились на 0,6%, а на непродовольственные товары только на 0,03%. Услуги подорожали в мае всего лишь на 0,1%.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 года составил 99,7% по сравнению с апрелем 2018 года, что свидетельствует о дефляции, сообщает Национальный...
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