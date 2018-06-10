​Дефляция зафиксирована в мае в Беларуси

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 года составил 99,7% по сравнению с апрелем 2018 года, что свидетельствует о дефляции, сообщает Национальный статистический комитет.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,6%, а на непродовольственные товары только на 0,03%. Услуги подорожали в мае всего лишь на 0,1%.