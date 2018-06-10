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«Получила лекарства на следующий день после публикации». Учительнице из Кобрина все-таки выделили нужный препарат

11.06.2018 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Историю школьной учительницы из Кобрина Надежды Ивановны Петрукович Onliner писал в конце мая. Женщине должны были выделить специальное лекарство для онкобольных, которое применяют после химиотерапии для достижения стойкой ремиссии. Но по непонятным причинам препарат женщина не смогла получить и больше месяца пыталась узнать, в чем дело.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56319.php

«Получила лекарства на следующий день после публикации». Учительнице из Кобрина все-таки выделили нужный препарат

Купить самостоятельно препарат, упаковка которого, по словам женщины, стоит несколько тысяч долларов, простая учительница не могла. Надежда Ивановна обращалась в областной онкологический диспансер, в управление здравоохранения области, дошла до министерства. Все эти выяснения отняли у нее больше месяца, в течение которого она не приняла ни одной положенной таблетки.

— Месяц без препарата... Боюсь, что будут изменения и ухудшения... А раз они будут, то препарат мне уже будет противопоказан и больше мне не будет помогать... — грустно рассуждала в мае Надежда Ивановна.

Тогда Министерство здравоохранения вообще не видело проблемы с наличием препарата: в стране он есть, но почему-то его нет в Брестской области. Чиновники предложили учительнице снова обратиться в свое учреждение здравоохранения, а уже оно — в Минздрав, и тогда им смогут перераспределить препарат.

На днях мы снова связались с учительницей. Оказалось, буквально сразу же после публикации ей пришел ответ от министерства, в котором ведомство поручает брестским медикам разобраться в ситуации и «обеспечить положенное лечение» пациентке.

— Буквально на следующий день после публикации я попала на прием к врачу и мне выдали препарат, — говорит Надежда Ивановна. — Никто ничего мне так и не объяснил, почему его не было. Развели руками, что не было, и все. Какие причины того, что препарата не было, может ли такое повториться еще и что делать — ничего мне никто не сказал. Но лекарства выдали, месяц можно жить спокойно...

 
 
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Историю школьной учительницы из Кобрина Надежды Ивановны Петрукович Onliner писал в конце мая. Женщине должны были выделить специальное лекарство для онкобольных,...
 
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