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Борец Денис Хроменков завоевал золотую награду на молодёжном чемпионате Европы
Представитель Беларуси Денис Хроменков не знал равных в весовой категории до 97 килограммов на молодёжном первенстве континента по борьбе в турецком Стамбуле.
На пути к финалу он одолел спортсменов из Турции и Германии, а в схватке за золото взял верх над Расулом Магомедовым из России.
Помимо медали высшей пробы Хроменкова, на чемпионате Европы в копилку Беларуси упали два серебра и две бронзы.
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Представитель Беларуси Денис Хроменков не знал равных в весовой категории до 97 килограммов на молодёжном первенстве континента по борьбе в турецком Стамбуле.
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