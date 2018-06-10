Борец Денис Хроменков завоевал золотую награду на молодёжном чемпионате Европы

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Представитель Беларуси Денис Хроменков не знал равных в весовой категории до 97 килограммов на молодёжном первенстве континента по борьбе в турецком Стамбуле.

На пути к финалу он одолел спортсменов из Турции и Германии, а в схватке за золото взял верх над Расулом Магомедовым из России.

Помимо медали высшей пробы Хроменкова, на чемпионате Европы в копилку Беларуси упали два серебра и две бронзы.