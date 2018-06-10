Саснович выбыла в первом раунде турнира в Нидерландах

Белоруска Александра Саснович (№ 51 рейтинга WTA) выбыла в первом раунде одиночного разряда травяного турнира в голландском Хертогенбосхе с призовым фондом 226 750 долларов.



Александра Саснович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В стартовом поединке Александра Саснович проиграла 16-й ракетке мира Коко Вандевеге из США — 2:6, 6:7 (1:7).

После провального первого сета белоруска навязала американке борьбу во второй партии, при счете 4:5 отыграв 6 матчболов, однако в итоге Вандевеге дожала соперницу.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (№ 46) стартует на турнире в Хертогенбосхе 12 июня поединком против Маркеты Вондроушовой (№ 104) из Чехии.