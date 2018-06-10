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Жюри выбрало три эскизных проекта мемориала в Куропатах, возводить его хочет ФПБ
В конкурсе по созданию мемориала в Куропатах участвовало 32 проекта. Жюри выбрало три из них, сообщил ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, передает корреспондент
Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля. А Федерация профсоюзов Беларуси уже сообщила, что планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах. В ближайшее время ФПБ обратится за получением прав заказчика, проинформировал Михаил Орда.
Ни один из трех «предварительных» проектов общественности пока не показали.
Напомним, 25 марта 2017 года Александр Лукашенко заявил, что в Куропатах будет мемориал. Буквально через несколько дней Министерство культуры объявило конкурс. И так
Возглавить комиссию по выбору проекта мемориала
В итоге результаты работы комиссии озвучивал ректор Белорусской государственной академии искусств Михаин Борозна.
В последние дни об урочище Куропаты говорят немало. Напомним, 6 июня состоялось открытие ресторанного комплекса «Поедем поедим» рядом с местом массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий 1937−1940 годов.
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Один из трех проектов выберут после их доработки и привязки к местности.
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