Жюри выбрало три эскизных проекта мемориала в Куропатах, возводить его хочет ФПБ

В конкурсе по созданию мемориала в Куропатах участвовало 32 проекта. Жюри выбрало три из них, сообщил ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, передает корреспондент БЕЛТА . Он добавил, что варианты нуждаются в доработке с учетом архитектурной привязки и перспектив благоустройства. Предстоит также определить точное место размещения памятного знака, чтобы он органично вписывался в существующий народный мемориал.



Народный мемориал в Куропатах. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля. А Федерация профсоюзов Беларуси уже сообщила, что планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах. В ближайшее время ФПБ обратится за получением прав заказчика, проинформировал Михаил Орда.

Ни один из трех «предварительных» проектов общественности пока не показали.

Напомним, 25 марта 2017 года Александр Лукашенко заявил, что в Куропатах будет мемориал. Буквально через несколько дней Министерство культуры объявило конкурс. И так ставило задачу перед архитекторами: «Памятный знак должен быть выдержан в лучших традициях классического и национального монументального искусства, быть посвященным произошедшим в данном месте трагическим событиям и отражать идею увековечивания памяти всех безвинно погибших жертв 20-го столетия в истории Беларуси». Министерство культуры хотело видеть обязательно образ каплицы — как символа общенациональной памяти и примирения.

Возглавить комиссию по выбору проекта мемориала предлагали нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич — звонили из Администрации президента. Но Алексиевич отказалась, объяснив, что выбирать должны те, кто правде о Куропатах посвятил свою жизнь.

В итоге результаты работы комиссии озвучивал ректор Белорусской государственной академии искусств Михаин Борозна.

В последние дни об урочище Куропаты говорят немало. Напомним, 6 июня состоялось открытие ресторанного комплекса «Поедем поедим» рядом с местом массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий 1937−1940 годов. Акции протеста в Куропатах проходят с прошлой недели под лозунгом «Не кабак, а музей». 10 июня милиция составила очередные протоколы на участников акции.