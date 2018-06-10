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Как ведётся строительство нового перекрёстка на Майском посаде
11.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Перекрёсток на «Майском посаде» — один из самых проблемных в городе, как в плане организации дорожного движения, так и состояния дорожного покрытия.
Работы по строительству здесь перекрёстка равнозначных дорог с круговым движением возобновились 23-24 мая, в качестве нового подрядчика было выбрано слуцкое предприятие ООО «Дорстройсервис». И уже 28 мая дорожники
Сегодня здесь кипит работа: обустраивается «кольцо», ливнёвки и разделяющие островки для разъезда по примыкающим дорогам, устанавливаются бордюрные камни, готовится основание для укладки асфальтобетонного покрытия. Заметно, что проезжая часть на подъездах к перекрёстку будет расширена.
В ближайшие дни дорожники должны перекрыть улицу Тутаринова и одну полосу по улице Виленская, транспортный поток пустят в объезд по улицам Солигорская и Западный проезд.
Ранее
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Перекрёсток на «Майском посаде» — один из самых проблемных в городе, как в плане организации дорожного движения, так и состояния дорожного покрытия.
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