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Коля Лукашенко попал в тренды китайского Twitter’а
Фото: Ruptly
Один из пользователей «Facebook» предположил, что на популярность «белорусского кронпринца», как иногда иронично называют Колю, повлияло на введение безвизового режима между Беларусью и Китаем.
Напомним, что 9-10 июня глава Беларуси посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.
Вместе с Александром Лукашенко в Китай поехал его младший сын. Николаю даже посчастливилось
В этом году посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый опубликовал в своем «Twitter» видео, на котором Николай Лукашенко по-китайски поздравляет жителей поднебесной с праздником весны (китайский новый год).
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По состоянию на вечер 10 июня младший сын Александра Лукашенко находился в ТОП-10 китайский аналог Twitter.
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