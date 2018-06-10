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Коля Лукашенко попал в тренды китайского Twitter’а

11.06.2018 19:06 — Разное | UDF  
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Фото: Ruptly
По состоянию на вечер 10 июня младший сын Александра Лукашенко находился в ТОП-10 «Weibo» (китайский аналог «Twitter»).

Один из пользователей «Facebook» предположил, что на популярность «белорусского кронпринца», как иногда иронично называют Колю, повлияло на введение безвизового режима между Беларусью и Китаем.

Напомним, что 9-10 июня глава Беларуси посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.

Коля Лукашенко попал в тренды китайского Twitter’а

Вместе с Александром Лукашенко в Китай поехал его младший сын. Николаю даже посчастливилось посидеть в кресле в одном ряду с главами государств, приехавших на саммит.


В этом году посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый опубликовал в своем «Twitter» видео, на котором Николай Лукашенко по-китайски поздравляет жителей поднебесной с праздником весны (китайский новый год).


 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на вечер 10 июня младший сын Александра Лукашенко находился в ТОП-10 китайский аналог Twitter.
 
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