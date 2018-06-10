Коля Лукашенко попал в тренды китайского Twitter’а

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С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер (Минск, 15.02.2018) pic.twitter.com/DaeNPUz5j7 — Кирилл Рудый (@kvrudy) 15 февраля 2018 г .



Один из пользователей «Facebook» предположил, что на популярностькак иногда иронично называют Колю, повлияло на введение безвизового режима между Беларусью и Китаем.Напомним, что 9-10 июня глава Беларуси посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.Вместе с Александром Лукашенко в Китай поехал его младший сын. Николаю даже посчастливилось, приехавших на саммит.В этом году посол Беларуси в Китаеопубликовал в своем «Twitter» видео, на котором Николай Лукашенко по-китайски поздравляет жителей поднебесной с праздником весны (китайский новый год).