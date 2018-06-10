|
Одиннадцатилетний мальчик упал с балкона многоэтажки в Витебске
Фото из архива
Около 16.15 от очевидцев поступило сообщение, что на техническом балконе пятого этажа одной из многоэтажек по улице "Правды" висит ребенок. К моменту приезда на место специальных служб он уже лежал на козырьке подъезда. В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию, где он умер.
"УВД Витебского облисполкома напоминает, что игры на высоте могут быть смертельно опасными. Убедительная просьба ко всем родителям еще раз напомнить об этом своим детям", - подчеркнул Виталий Сапроненко.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа Октябрьского РОВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа Октябрьского РОВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)