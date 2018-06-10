Одиннадцатилетний мальчик упал с балкона многоэтажки в Витебске

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БЕЛТА

Около 16.15 от очевидцев поступило сообщение, что на техническом балконе пятого этажа одной из многоэтажек по улице "Правды" висит ребенок. К моменту приезда на место специальных служб он уже лежал на козырьке подъезда. В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию, где он умер.- подчеркнулВ настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа Октябрьского РОВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.