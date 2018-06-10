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Установили рекорд: в Беларуси не хватает почти 70 тысяч работников
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
— Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий против 54,5% на 1 июня 2017 года, — отмечают в Минтруда.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,3 безработного на одну вакансию (год назад — 0,7). «При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработного на вакансию, в Гомельской — 0,4; Могилевской — 0,3, Гродненской и Минской — 0,2, в Минске − 0,1 безработного на вакансию», — уточняют в Минтруда.
Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.
В Беларуси на начало мая было 21 758 безработных, сообщили в Минтруда. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.
На начало июня в республике было 19,8 тысячи официальных безработных. Месяцем ранее — 21,8 тысячи.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,5%. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,6%. В Гродненской области он составляет 0,55%, в Минской области — 0,4%, а в Минске — 0,2%.
Главная проблема на рынке труда в Беларуси связана с дисбалансом спроса и предложения, отмечала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
— Наниматель ждет квалифицированных, с опытом работы кадров. Те, кто сегодня обращается в службу занятости, — как правило, люди, которые долго не работали, утратили квалификацию или переоценивают свой потенциал. В этих условиях придется работать, удовлетворяя, с одной стороны, нанимателя, а с другой, снимая напряженность на рынке труда и обеспечивая максимальное трудоустройство наших граждан. Это главная задача декрета № 1 «О содействии занятости», — говорила Ирина Костевич.
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В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий. На начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей.
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