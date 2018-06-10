Установили рекорд: в Беларуси не хватает почти 70 тысяч работников



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

отмечают в Минтруда.Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,3 безработного на одну вакансию (год назад — 0,7).уточняют в Минтруда.Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.В Беларуси на начало мая было 21 758 безработных, сообщили в Минтруда. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.На начало июня в республике было 19,8 тысячи официальных безработных. Месяцем ранее — 21,8 тысячи.Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,5%. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,6%. В Гродненской области он составляет 0,55%, в Минской области — 0,4%, а в Минске — 0,2%.Главная проблема на рынке труда в Беларуси связана с дисбалансом спроса и предложения, отмечала ранее министр труда и соцзащитыговорила Ирина Костевич.