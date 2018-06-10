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США расширили санкции против России

11.06.2018 18:47 — Разное | UDF  
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Министерство финансов США объявило о включении в санкционный список еще трех российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с ФСБ. В санкционный список физлиц внесены менеджеры одной из них.

В сообщении, которое опубликовано на сайте Минфина США, указывается, что в санкционный список внесены петербургские компании Digital Security, «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ „Квант“».​ Утверждается, что все они связаны с Федеральной службой безопасности.

Digital Security — консалтинговая компания в области информационной безопасности. «Дайвтехносервис», согласно размещенной на ее сайте информации, специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.

ФГУП «НИИ „Квант“» занимается разработкой и обслуживанием электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения.

Помимо них в санкционный список попали также зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые, по данным Минфина США, связаны с Digital Security.

Пополнился санкционный список и тремя физлицами из России. Речь идет об Олеге Чирикове, Владимире Каганском и Александре Трибуне из «Дайвтехносервиса».

 
 
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Пополнился санкционный список тремя физлицами из России.
 
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