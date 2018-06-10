США расширили санкции против России

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В сообщении, которое опубликовано на сайте Минфина США, указывается, что в санкционный список внесены петербургские компании Digital Security, «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ „Квант“».​ Утверждается, что все они связаны с Федеральной службой безопасности.Digital Security — консалтинговая компания в области информационной безопасности. «Дайвтехносервис», согласно размещенной на ее сайте информации, специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.ФГУП «НИИ „Квант“» занимается разработкой и обслуживанием электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения.Помимо них в санкционный список попали также зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые, по данным Минфина США, связаны с Digital Security.Пополнился санкционный список и тремя физлицами из России. Речь идет обиз «Дайвтехносервиса».