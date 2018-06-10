Борис Желиба: Молочные войны аукнутся для белорусской экономики

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Новый виток молочного противостояния двух стран случился 6 июня, когда «Россельхознадзор» запретил поставки из Беларуси ряда молочных продуктов.Это вызвало довольно резкую реакцию белорусских чиновников. В частности, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларусинакануне заявил, что результаты исследований белорусской продукции в РоссииТакже в стороне от конфликта не остался и бывший премьер-министр Беларуси, который сейчас работает в составе Евразийской экономической комиссии. По его словам, Беларусь будет требовать «передачи на наднациональный уровень полномочий по принятию решений о введении запретов и ограничений на взаимные поставки продукции в ЕАЭС», пишетПоможет ли это Беларуси обеспечить допуск своей продукции на российский рынок?считает доктор экономических наукСобеседник видит «рациональное зерно» в предложении Сидорского, посколькуПо мнению эксперта, найти это решение для Беларуси сегодня жизненно необходимо, так как «кроме российского рынка, нашим производителям пробиться никуда не удается».Также Борис Желиба прокомментировал свежее заявление, который инициировал участие Беларуси в проекте «АгроШОС» (с целью наладить поставки продовольствия в страны Шанхайской организации сотрудничеств):В то же время экономист считает, что победить в новой молочной войне белорусским властям быстро не удастся.подчеркивает Борис Желиба.