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Борис Желиба: Молочные войны аукнутся для белорусской экономики

11.06.2018 18:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Запрет на поставку белорусского молока в РФ - серьезная прореха в валютных поступлениях.

Новый виток молочного противостояния двух стран случился 6 июня, когда «Россельхознадзор» запретил поставки из Беларуси ряда молочных продуктов.

Это вызвало довольно резкую реакцию белорусских чиновников. В частности, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц накануне заявил, что результаты исследований белорусской продукции в России «может быть, и подтасовываются».

Также в стороне от конфликта не остался и бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, который сейчас работает в составе Евразийской экономической комиссии. По его словам, Беларусь будет требовать «передачи на наднациональный уровень полномочий по принятию решений о введении запретов и ограничений на взаимные поставки продукции в ЕАЭС», пишет «Салiдарнасць».

Поможет ли это Беларуси обеспечить допуск своей продукции на российский рынок?

– Выходит, что у Беларуси идет перманентная торговая война с основным торговым партнером, – считает доктор экономических наук Борис Желиба. – Причем, по тому экспортному направлению, которое для Беларуси является главными. И это заводит в тупик нашу экономику.

Собеседник видит «рациональное зерно» в предложении Сидорского, поскольку «нужен действительно экспертный орган с соответствующими специалистами, который бы позиционировался нейтрально без всяких заинтересованных сторон»:

– Сейчас белорусы доказывают, что у нас качественное молоко. А россияне говорят, что некачественное. И это может продолжаться бесконечно, если не прийти к консенсусу.

По мнению эксперта, найти это решение для Беларуси сегодня жизненно необходимо, так как «кроме российского рынка, нашим производителям пробиться никуда не удается».

Также Борис Желиба прокомментировал свежее заявление Александра Лукашенко, который инициировал участие Беларуси в проекте «АгроШОС» (с целью наладить поставки продовольствия в страны Шанхайской организации сотрудничеств):

– Российская логистика гораздо более выгодная, в конце концов, мы соседи. А если ориентироваться на Китай, то будут большие транспортные расходы. Даже Казахстан и страны Средней Азии выглядят не так выгодно, хотя мы входим с ними в различные экономические союзы. Конечно, на эти рынки нужно пробиваться, но это перспектива не одного-двух лет, чтобы туда выйти и застолбить свою нишу.

В то же время экономист считает, что победить в новой молочной войне белорусским властям быстро не удастся.

– Россияне будут упираться до конца. Предложение о создании наднационального органа – это только первая попытка и, думаю, она не пройдет. Все-таки погоду здесь определяет Россия. Но решать проблему надо, так как потери могут быть очень большие: речь идет о сотнях миллионов долларов в эквиваленте.

Это серьезная прореха в валютных поступлениях, которая аукнется экономике. Нужно брать россиян на измор и доказывать, что у нас достойная продукция, которая может продаваться в России, – подчеркивает Борис Желиба.

 
 
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Запрет на поставку белорусского молока в РФ - серьезная прореха в валютных поступлениях.
 
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