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Борисовские "Автокомпоненты" часть зарплаты будут выдавать продуктами

11.06.2018 18:37 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
«Новаторская» идея для современной экономической ситуации возникла на заводе агрегатов.

Как сообщили ex-press.by работники борисовского завода агрегатов, входящего в холдинг «Автокомпоненты» (управляющая компания ОАО «БАТЭ»), с них собрали подписи на согласие получать часть заработной платы в натуральной форме.

Подписи собирались «именем революции», но расписывались заводчане, естественно, добровольно. Суть подписанной бумаги в том, что они дают согласие на то, что на сумму в 20 рублей будут получать в заводской столовой продукцию борисовского мясокомбината №1 и «Здравушки».

Руководство предприятия, сейчас его возглавляет выходец с завода БАТЭ Петр Кацуба, все же сделало поблажку, для некоторых категорий. Натуру, например, не будут получать заводчане, находящиеся в социальных отпусках по уходу за ребенком, болеющие более месяца, а также так называемые «обязанные лица», у которых часть зарплаты высчитывается на содержание детей в государственных учреждениях.

Завод агрегатов, до вхождения в холдинг в «Автокомпоненты», был структурным подразделением Минского моторного завода, и долгое время считался одни из самых успешных промышленных предприятий города.

Даже после вхождения в состав холдинга, созданного по инициативе руководства завода БАТЭ (в то время заводом БАТЭ и холдингом руководил футбольный менеджер Анатолий Капский), завод агрегатов справлялся со своими проблемами.

Об этом свидетельствует, в частности то, что это предприятие, в отличие от БАТЭ, «Автогидроусилителя» и «Экрана», входящих в холдинг, обошлось без бюджетной поддержки, выданной по указу Лукашенко для «стабилизации финансового положения» некоторых предприятий холдинга «Автокомпоненты» в 2016 году.

 
 
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"Новаторская" идея для современной экономической ситуации возникла на заводе агрегатов.
 
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