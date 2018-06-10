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Ирак призывает производителей нефти не увеличивать добычу

11.06.2018 18:34 — Разное | Интерфакс  
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Министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби призвал ведущие нефтедобывающие страны мира не увеличивать добычу, чтобы не спровоцировать падение цен на нефть и развал соглашения ОПЕК+, пишет Financial Times.

По словам министра, нефтяным ценам все еще требуется поддержка. Нефтедобывающим странам "не следует преувеличивать потребность нефтяного рынка в дополнительном предложении нефти, которое может нанести огромный ущерб мировым рынкам", считает Дж.аль-Ляиби.

"Такой шаг может быть неправильно истолкован спекулянтами и потребителями и может привести к существенному падению цен на нефть, а это для нас неприемлемо", - сказал он.

В мае цены на нефть Brent поднимались выше $80 за баррель в связи с опасениями сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, но затем вернулись к $75-76 за баррель на ожиданиях, что США, Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу.

США не просили Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наращивать добычу углеводородов, заявил в интервью CNN президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. ОПЕК не получала от американского правительства "никаких официальных сообщений или неофициальных сообщений", подчеркнул он.

На прошлой неделе в СМИ прошли сообщения о том, что Вашингтон просил ОПЕК повысить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Россия за первую неделю июня резко нарастила добычу нефти - до 1,513 млн тонн в сутки, что соответствует 11,09 млн баррелей в сутки (б/с) при пересчете на коэффициент 7,33, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

В течение первых 8 дней июня нефтяное производство ни разу не опустилось ниже показателей 1,511 млн т/с. При этом 3 и 4 июня суточная добыча достигала показателей в 1,516 и 1,515 млн т/с.

Саудовская Аравия проинформирует ОПЕК о повышении добычи в мае на 162 тыс. б/с, до 10,03 млн б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Таким образом, производство нефти в Саудовской Аравии превысило 10 млн б/с впервые с октября 2017 года. В соответствии с соглашением ОПЕК+ королевство обязалось добывать не более 10,058 млн б/с.

 
 
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Министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби призвал ведущие нефтедобывающие страны мира не увеличивать добычу, чтобы не спровоцировать падение цен на нефть и развал...
 
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