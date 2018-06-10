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Прогноз погоды на 12 июня

11.06.2018 19:52 — Разное | ОНТ  
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Европу накрыла непогода. Мощный шторм пронёсся по Германии, Румынии и Словакии. В Беларуси – жарко и сухо. В большинстве районов остро ощущается дефицит осадков, особенно страдают сельхозкультуры. Среднесуточная температура – на 1-8°С выше климатической нормы.

В ближайшие сутки погоду в стране будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. В среду власть над погодой возьмёт область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно тёплой и сухой воздушной массе. В южных районах скажется влияние атмосферного фронта, дрейфующего по северу Украины.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью на большей части страны, днём по востоку пройдут кратковременные дожди (местами с грозами). Ветер ночью неустойчивый, днём – западный умеренный, при грозах порывистый. В ночные и утренние часы – от +10°С до +16°С. Днём воздух прогреется до +25°С, по юго-востоку – до +28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днём существенно не изменится.

Преимущественно сухая и жаркая погода сохранится до конца недели. В среду в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Преобладающая температура – от +8°С до +14°С, днём +20- 26°С. К выходным в южных районах воздух прогреется до +31°С.

11 июня довольно жарко, но не так, как было в этот день в 2010-м. В Гомельской области тогда столбики термометров показывали почти +35°С! И всё же, согласитесь, это лучше, чем -2°С. А именно такую температуру синоптики зафиксировали в Орше в ночь на 11 июня 1982-го. В 1955-м этот день запомнился жителям Пружан: дождь лил, как из ведра.

А в народном календаре 11 июня – день «Феодосии-Колосятницы». Считалось, что в это время начинает колоситься рожь. Если её много, значит будет много грибов. Правда, учитывая засуху, в это верится с трудом. Впрочем, есть ещё одна примета: если ветер в этот день долго дует с одной стороны, а потом внезапно меняет направление – скоро будут дожди. 

 
 
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​Европу накрыла непогода. Мощный шторм пронёсся по Германии, Румынии и Словакии. В Беларуси – жарко и сухо. В большинстве районов остро ощущается дефицит осадков,...
 
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