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11-летний мальчик упал с балкона пятого этажа в Витебске. Ребёнок скончался в реанимации
Новости Беларуси. 11-летний ребенок в Витебске упал с балкона многоэтажного дома.
Об этом
К моменту приезда специальных служб ребенок лежал на козырьке подъезда. Несовершеннолетнего доставили в реанимацию. Мальчик умер.
Виталий Сапроненко напомнил об опасности, которую таит в себе высота, и о том, чтобы родители рассказывали об этом своим детям.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В начале июня житель Лиды менял оконные рамы и упал с четвертого этажа.
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Новости Беларуси. 11-летний ребенок в Витебске упал с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского...
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