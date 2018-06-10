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Мальчик упал с балкона многоэтажки и умер в больнице в Витебске
В Витебске устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего мальчика. Ребёнок упал с балкона многоэтажного дома. Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, инцидент произошёл сегодня, примерно в 16.15 очевидцы сообщили о том, что на техническом балконе пятого этажа многоэтажного дома висит ребёнок.
На место выехали специальные службы, к этому моменту мальчик уже лежал на козырьке подъезда. В тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в реанимацию, где он умер.
На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.
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В Витебске устанавливают обстоятельства смерти 11-летнего мальчика.
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