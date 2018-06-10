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Татьяна Дроздовская выиграла медальную гонку в классе яхт "Лазер-Радиал" и стала 5-й в финале Кубка мира

11.06.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Финал прошел по парусному спорту во французском Марселе, сообщили в Белорусской федерации парусного спорта.


Фото: sailing.org

Финал Кубка мира прошел с 5 по 10 июня в Марселе (Франция).

По итогам 11 гонок сумма очков Татьяны Дроздовской (после вычета результата одной из гонок) составила 78. До пьедестала белоруске не хватило всего 5 баллов. Бронзу завоевала спортсменка из Финляндии Туула Тенканен (73 очка), на втором месте расположилась венгерка Мария Ерди с суммой в 54 балла, золото выиграла бельгийка Эмма Плассчаерт (48).

 Финал Кубка мира по парусному спорту в Марселе является кульминацией серии этапов Кубка мира. В программу Кубка мира вошли в том числе и 3 крупнейшие международные регаты в японском Гамагори, американском Майами и французском Йере.

 

Соревнования в финале проходили в 10 олимпийских видах программы. В гонках приняли участие более 212 яхтсменов из 34 стран мира, элита парусного спорта: медалисты Олимпийских игр, чемпионы мира и лидеры международного рейтинга.

 В классе «Лазер-Радиал» за победу боролись 24 спортсменки.

39-летняя Татьяна Дроздовская является ведущей спортсменкой в классе яхт «Лазер-Радиал» в Беларуси. Она чемпионка мира (2007) и Европы (2015), многократная чемпионка страны, победитель и призер этапов Кубка мира, двукратная обладательница Кубка Европы (2010, 2011), участница финалов чемпионатов и Кубков мира, а также обладательница серебра (2012) чемпионата Европы. Заслуженный мастер спорта Беларуси.

 18 мая 2017 года была избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта.

 Татьяна Дроздовская принимала участие в пяти Олимпийских играх (2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годах). Лучший результат на Олимпиадах — 15-е место на Играх в Лондоне в 2012 году.

 8 апреля 2013 года впервые в истории Беларуси Татьяна Дроздовская возглавила мировой рейтинг Международной федерации парусного спорта (ISAF) в классе судов «Лазер-Радиал», в котором ей удавалось удерживать лидирующую позицию на протяжении нескольких месяцев (в рейтинге было более 480 спортсменов из 110 стран).

 
 
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Финал прошел по парусному спорту во французском Марселе, сообщили в Белорусской федерации парусного спорта.
 
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