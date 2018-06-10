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Феномен шуфлядки: 10 слов «белорусского» русского языка, которые не понятны россиянам
Он был учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия в 2010 году, а в 2011-м году – в России.
В Беларуси русский язык является государственным наравне с белорусским. Между тем, как замечают белорусские дипломаты, в нашей стране существует так называемый феномен «шуфлядки», сообщает СБ-Беларусь сеодня.
Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне, отметили в посольстве России в Беларуси и составили своеобразный рейтинг слов «белорусского» русского языка, которые заставляют задуматься россиян.
Феномен «шуфлядки». Русскоязычные жители Беларуси употребляют слова, которые не всегда понимают россияне... #ДеньРусскогоЯзыка
— Посольство Беларуси (@Embassybel) 6 июня 2018 г.
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Он был учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия в 2010 году, а в 2011-м году – в России.
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