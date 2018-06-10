​Чем опасны кухонные полотенца, рассказали учёные

Кухонные тканевые полотенца могут представлять собой опасность для людей, уверены эксперты из Университета Маврикия. В пресс-релизе онлайн-ресурса EurekAlert, специализирующегося на новостях науки, говорится, что если использоваться кухонные тканевые полотенца, то на них растут патогенные микроорганизмы. Это может привести к пищевому отравлению.

Эксперты провели исследования, во время которых изучили сотню полотенец, с которых собрали бактерии, затем культивировали их. На 49% полотенцах зафиксировали рост бактерий. Причём чем больше людей в доме, тем больше бактерий накапливалось.

К примеру, учёные обнаружили на полотенцах колиморфные бактерии, энтерококки и золотистый стафилококк.