9 июня в Ганцевичах на городской площади состоялся районный бал выпускников.
ФОТО:
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РАЙОННЫЙ БАЛ ВЫПУСКНИКОВ (фоторепортаж)
11.06.2018 18:56 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
9 июня в Ганцевичах на городской площади состоялся районный бал выпускников.
ФОТО:
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9 июня в Ганцевичах на городской площади состоялся районный бал выпускников. ФОТО: Алла Петлицкая Больше фото смотрите в наших группах
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