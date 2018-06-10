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Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира в Ноттингеме
Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала одиночного разряда турнира в британском Ноттингеме c призовым фондом 226 750 долларов.
В стартовом поединке Вера Лапко обыграла Яну Фетт (№ 107) из Хорватии — 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
В следующем круге Вера Лапко сразится с победительницей поединка Донна Векич (№ 42 WTA, Хорватия) — Габриэлла Тэйлор (№ 168 WTA, Великобритания).
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Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала одиночного разряда турнира в британском Ноттингеме c призовым фондом 226 750 долларов.
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