В Беларуси проходит учение по вопросам техобеспечения войск

Командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения проходит на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский с 11 по 14 июня, сообщает министерство обороны.

"Основной целью учения является обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами при подготовке и в ходе ведения оборонительной операции", - отметили в ведомстве.

По информации министерства, в ходе учения обучаемым предстоит на практике в полевых условиях отработать вопросы организации производственной деятельности ремонтно-восстановительных органов по восстановлению вышедших из строя образцов ВВСТ, управления силами и средствами технического обеспечения при решении ими задач по обеспечению войск, ведущих боевые действия в тактической зоне обороны, перемещения сил и средств технического обеспечения в запасные районы развертывания.

"В рамках командно-штабного учения осуществлена поставка мобилизационных ресурсов. На военные сборы из военных комиссариатов города Минска призвано около 150 военнообязанных из запаса. Учение проходит под руководством заместителя министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных сил Сергея Симоненко", - добавили в Минобороны.