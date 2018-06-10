ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси проходит учение по вопросам техобеспечения войск

11.06.2018 19:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения проходит на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский с 11 по 14 июня, сообщает министерство обороны.

"Основной целью учения является обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами при подготовке и в ходе ведения оборонительной операции", - отметили в ведомстве.

По информации министерства, в ходе учения обучаемым предстоит на практике в полевых условиях отработать вопросы организации производственной деятельности ремонтно-восстановительных органов по восстановлению вышедших из строя образцов ВВСТ, управления силами и средствами технического обеспечения при решении ими задач по обеспечению войск, ведущих боевые действия в тактической зоне обороны, перемещения сил и средств технического обеспечения в запасные районы развертывания.

"В рамках командно-штабного учения осуществлена поставка мобилизационных ресурсов. На военные сборы из военных комиссариатов города Минска призвано около 150 военнообязанных из запаса. Учение проходит под руководством заместителя министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных сил Сергея Симоненко", - добавили в Минобороны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения проходит на 230-м общевойсковом полигоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коля Лукашенко попал в тренды китайского Twitter’а
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика