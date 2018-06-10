​Электронная база данных доноров крови формируется в Беларуси

В Беларуси формируется электронная база данных доноров крови, сообщил депутат Палаты представителей Александр Старовойтов.

Информация от лечебных учреждений к станциям переливания крови будет передаваться в режиме онлайн, что позволит быстро определить, есть ли у человека заболевания, при которых нельзя быть донором. Такая оперативность поможет создать базу данных доноров крови, её постоянно обновлять и пополнять актуальной информацией. База в настоящее время формируется.

Планируется, что электронная база данных доноров крови будет действовать по всей стране. К середине 2019 года республиканские базы данных будут увязаны в единую систему, которая позволит оперативно получать данные о доноре крови.