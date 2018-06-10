​Сбежавшую из ЕС корову Пенку решили оставить в живых, несмотря на ветеринарные правила

Корову Пенку, которая отбилась от стада, заблудилась и оказалась в Сербии, решили помиловать.

Болгарские власти сообщили, что корову убивать не будут.

Напомним, беглянку 12 мая заметили сербские фермеры, которые и вернули её в Болгарию. Однако, согласно европейским правилам, коров, которых ввозят в ЕС без сертификата о здоровье, нужно убивать.

История Пенки не оставила равнодушными людей. О ней написали многие СМИ, что привело к международному общественному резонансу. Петицию в защиту её жизни подписали 25 тысяч человек. За корову вступился даже легендарный музыкант Пол Макккартни.

И вот сегодня болгарское Агентство по контролю над качеством пищевых продуктов сообщило, что корову вернут владельцу.