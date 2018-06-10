|
Коля Лукашенко попал в тренды китайского «Twitter’а»
По состоянию на вечер 10 июня младший сын Александра Лукашенко находился в ТОП-10 «Weibo» (китайский аналог «Twitter»).
Один из пользователей «Facebook» предположил, сообщает
Напомним, что 9-10 июня глава Беларуси посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.
Вместе с Александром Лукашенко в Китай поехал его младший сын. Николаю даже посчастливилось посидеть в кресле в одном ряду с главами государств, приехавших на саммит.
В этом году посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый опубликовал в своем «Twitter» видео, на котором Николай Лукашенко по-китайски поздравляет жителей поднебесной с праздником весны (китайский новый год).
С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер (Минск, 15.02.2018)
— Кирилл Рудый (@kvrudy)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на вечер 10 июня младший сын Александра Лукашенко находился в ТОП-10 «Weibo» (китайский аналог «Twitter»).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)