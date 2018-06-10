Коля Лукашенко попал в тренды китайского «Twitter’а»

Белсат, что на популярность «белорусского кронпринца», как иногда иронично называют Колю, повлияло на введение безвизового режима между Беларусью и Китаем. Один из пользователей «Facebook» предположил, сообщаетчто на популярность «белорусского кронпринца», как иногда иронично называют Колю, повлияло на введение безвизового режима между Беларусью и Китаем.

Напомним, что 9-10 июня глава Беларуси посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.









Вместе с Александром Лукашенко в Китай поехал его младший сын. Николаю даже посчастливилось посидеть в кресле в одном ряду с главами государств, приехавших на саммит.









В этом году посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый опубликовал в своем «Twitter» видео, на котором Николай Лукашенко по-китайски поздравляет жителей поднебесной с праздником весны (китайский новый год).









pic.twitter.com/DaeNPUz5j7 С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер ( Минск , 15.02.2018)





15 февраля 2018 г. — Кирилл Рудый (@kvrudy)



